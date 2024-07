Pops nagsalita na tungkol sa ‘inililihim’ na anak kay Piolo

Nakakaloka talaga ang mga fake news peddler, ha!

Porke kumikita ang mga ito sa mga content nila sa socmed, kung ano-anong isyu ang iniimbento.

Ang mas nakakaloka, marami ang napapaniwala nila, ‘noh?!

Muntik nga kaming matumba sa dialogue ng isang friend namin.

“Jun, umamin ka, may anak pala si Pops Fernandez kay Piolo Pascual!” sabi ng friend namin, na parang naniniwala siya na totoo, ha!

Sa Facebook nga raw niya nakita ang tungkol doon.

Siyempre, a big NO ang sagot namin.

Naku, never naman nawala ng matagal si Pops para isiping itinago niya ang kanyang pagbubuntis.

Yes, naging magkarelasyon talaga sina Pops at Piolo, at hindi naman lihim ang bagay na iyon sa mga malalapit sa kanila. Pero ‘yung palabasing nagbuntis si Pops at may isa silang anak ni Piolo, that’s a big, big lie, ‘noh?!

Nakakaloka talaga iyan.

Nang makausap nga namin si Pops, natatawa na lang siya.

Sabi niya, “Sa Facebook ‘yan. May mga nagpapadala rin sa akin. Nagtatanong. Hindi na lang ako nagsasalita. Pero, fake news nga. I think ‘yung mga nagpo-post ng ganyan, na content nila sa mga account nila, they’re doing that kasi kumikita sila.

“Pero sana nga matigil na. ‘Yung iba kasi basta naniniwala,” tsika na lang ni Pops.

So tigilan ang imbentong istorya na may anak sina Pops at Piolo, ‘noh?!

‘Yun na!