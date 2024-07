Philmar binida galing ng mga anak sa surfing

Very proud nga ang partner ni Andi Eigenmann na si Philmar Alipayo sa anak nilang sina Lilo at Koa, ha!

Sa isang series kasi ng Instagram posts ay ibinida niya ang galing ng mga anak habang nagsu-surf.

Caption ni Philmar sa kanyang post, “A great day of surfing and a whole lot more with my 2 kids and their friends,” na pinusuan naman ng maraming utaw.

Kahanga-hanga ngang panoorin na sa murang edad ng mga bagets nina Andi at Philmar ay nagagawa na nilang sumakay ng mga alon, no! Professional na professional nga ang tindig ng mga bata at talagang hindi nadudulas. Ang bongga!

Kinainggitan nga rin ng ibang parents sa comment section ng post ang mga anak nina Andi at Philmar dahil maganda ang daily activities ng mga ito kumpara sa maraming mga bata ngayon na puro gadgets na lang ang inaatupag!

Sey rin ng mga netizen, marunong na raw mamili ng alon ang mga bata na sila lang. Pinuri nga rin sina Andi at Philmar dahil very evident daw kina Lilo at Koa ang good parenting nila. Kabog!

May ilan pang sey ang mga utaw sa comment section at ito ang ilan sa kanila:

“I envy these kids big-time. Hindi sila takot sa tubig. No gadgets. Just plain nature and it’s very good… congrats sa parents. And to the kids as well.”

“These babies are sooo galing po. Congrats! Wish I had even a little bit of their skills. Hahaha. Super galing.”

“Brave kids… Ang galing-galing at their age… wow.”

Nakakahanga talaga ang mga magulang that give their 100 percent effort and time with their kids tulad na lamang nina Andi at Philmar. (Carl Balasa)