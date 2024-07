Palaro record-breaker Meljun Sabidor iaalay ginto sa lolo’t lola

Cebu City – Iniwanan sa kanyang lolo at lola may limang buwan pa lamang matapos isilang, nais ni Meljun Sabidor ng Davao Region na makita ang kanyang ina at ama sa matinding pagnanais na makilala bilang mahusay sa ginaganap dito na 2024 Palarong Pambansa.

“Ako lang po mag-isa atleta sa pamilya sir, “ sabi ng 18-anyos at Grade 11 sa Basiawan National High School sa Sta. Maria, Davao Occidental. “Lumaki ako sa lola ko at lolo ko, five months pa lang ako. Naghiwalay sila sir baby pa lang ako, iniwanan na ako sa aking lola at lolo sir,” naluluhang kuwento ni Sabidor sa Abante Sports.

Ang matinding pagnanais nito na makita at makilala ang mga magulang at pati na matulungan ang kanyang lolo at lola ang nagbigay ng lakas kay Sabidor upang maiuwi ang gintong medalya sa secondary boys javelin throw sa ginaganap na Palarong Pambansa pati na ang bagong record throw na 59.90 metro.

Binura ni Sabidor, na umaasa sa maliit na kita bilang magkokopra para buhayin ang lolo at lola sa Sta. Maria, Davao Occidental, ang 22-taong dating record na itinala noong 2002 sa Naga City, Camarines Sur ni Alleloid Lumabao ng Ilocos Region na 59.18 metro.

“Name po ng lolo at lola ko ay Basilia Sabidor at Doroteo Sabidor sir,” sabi pa ni Sabidor, na isinunod ang apelyido sa kanyang mga kinagisnang magulang matapos na iwanan ng kanyang ama at ina. “Nagsanay ako mabuti sir kasi inaalagaan ako nila nang maayos at pinapaaral nang mabuti.”

“Iyong lolo ko at lola sir wala nang trarbaho kasi matanda na. Ibinigay ko iyung best ko at galing sa laro para lang sa kanila kasi sila ang nagpalaki sa akin,” sabi ni Sabidor, na pangarap na maging national team member at maabot ang paglahok sa Olympics.

“Nanalo po ako sa Araw ng Davao gold medal at Batang Pinoy gold medal kaya nakuha ako at ngayon gold pa rin nag-break record ako,” sabi pa ni Sabidor na nakapaglaro sa 13th Asian Schools Games sa Vietnam ngunit nawala sa kondisyon dahil sa maanghang na pagkain na sumira sa kanyang tiyan.

Dahil sa pagbigay sa unang gintong medalya ay biniyayaan si Sabidor ng cash incentive ng Davao Eagles na P25,000 na ipinangako ni Regional Director Allan G. Farnazo.

Nakakuha din ito ng dagdag na P5,000 para sa kanyang personal best at new record-breaking performance na inilaan nito para mabigyan ng regalong cell phone ang kanyang lolo at lola.

“Gusto kong makapag-aral ng college sa Manila sir at hindi ko pa alam kung anong university at gusto kong makapasok sa national team at gusto ko din makapaglaro sa Olympics,” sabi pa ni Sabidor. (Lito Oredo)