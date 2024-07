Inilabas na ng Senado ang arrest order laban kay suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa contempt sa dalawang beses na pang-iisnab sa hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality hinggil sa pagkakasangkot nito sa ilegal na Philippine Overseas Gaming Operators (POGO) at sa isyu ng citizenship ng alkalde.

Ang arrest order ay nilagdaan ni committee chair Sen. Risa Hontiveros at Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero noong Hulyo 11 at isinapubliko nitong Sabado nang umaga.

Hindi dumalo si Mayor Guo o ‘Guo Hua Ping’ sa hearing ng komite noong Hunyo 26 at Hul¬yo 10 na ayon sa kanyang abogado ay nakakaranas ng stress at mental health.

Naghain din ng petisyon ang abogado ni Mayor Guo sa Supreme Court (SC) upang pigilan ang Senado na muling ipatawag ang alkalde sa pagsasabing ang mga isyung tinatalakay ay iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman at Department of Justice.

Bukod kay Guo, kasama sa pinapaaresto ng komite ay ang ama ni Mayor Guo na si Jian Zhong Guo at ina na si Wen Yi Lin. Ang mag-asawa ay unang napaulat na nakaalis na ng Pilipinas patungong China.

Kasama sa pinapaaresto ang kapatid ni Mayor Guo na sina Sheila, Wesley at Seimen pati na ang dating accountant na si Nancy Gamo at pork barrel scam convict Dennis Cunanan.

Oras na maaresto na si Mayor Guo at iba pa, idedetine muna sila sa Senado hanggang sa mu¬ling pagdinig ng komite sa Hul¬yo 29.

Nanawagan naman si Sen. Hontiveros kay Mayor Guo na magpakita na lang at huwag nang magtago.

“Huwag siyang magtago, lalo pang dadami problema niya,” giit naman ni Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III.