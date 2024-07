Maricel, Meryll pangtapat ni Dingdong kay Willie

Ang bongga ng ‘Family Feud’ this Monday, July 15, ha. Mukhang special episode ito dahil guest sa game show ni Dingdong Dantes ang Soriano-Martinez family headed by Maricel Soriano.

Kasama ni Ate Marya na maglalaro sa nasabing game show ang dalawang brother niya na sina Mykee at Mel Martinez, at niece na si Meryll Soriano.

Makakalaban naman nila ang pamilya ni Gladys Reyes, na ayon kay Mel, ay napaka-competitive. Nahirapan daw sila sa nakalabang pamilya.

Kuwento pa ng bunsong kapatid ng Diamond Star, kahit daw super tense at nerbiyos na nerbiyos during the taping ang kanyang ate ay napakagaling daw nitong leader. Palaban daw si Maricel at ayaw magpatalo.

Isa raw na dapat abangan ay ang pag-reminisce nina Marya at Dingdong sa 2014 hit serye nila sa GMA-7 na ‘Ang Dalawang Mrs. Real’. Kung matatandaan, gumanap na mag-asawa ang dalawa sa nasabing serye. Sa TV series din na ito ay na-experience ni Dong na masampal ng bonggang-bongga ng award-winning actress. Namaga ang buong mukha ng aktor matapos ang eksenang sampalan. May reenactment kayang naganap sa taping? Abangan.

Samantala, excited ang fans ni Marya dahil muling mapapanood ang aktres sa Kapuso at kasama pa ang pamilya niya.

Pero teka muna, di ba sa July 15 din ang official start ng ‘Wil To Win’ ni Willie Revillame sa TV5? That means si Maricel, na dating hipag ni Kuya Wil, at ang panganay na anak na si Meryll ang ipangtatapat ng ‘Family Feud’ sa unang araw ng ‘Wil To Win’?

Nakakaloka! (Ogie Rodriguez)