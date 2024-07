Kahit dehins magdyowa: BarDa movie patok sa takilya

Palabas na nga sa mga sinehan simula noong Miyerkoles ang unang movie ng BarDa, ang ‘That Kind of Love’, at nakakatuwa na ang daming netizen na nagpo-post sa socmed na nanood sila.

Nagawa nga nina Barbie Forteza at David Licauco na mapabalik kahit papaano ang mga tao sa mga sinehan.

Post ng isang netizen sa X (dating Twitter), “In fairness ha, nag ikot-ikot ako sa mga sinehan and graveh ang daming nanunuod ng movie ng #BarDa.”

Karamihan pa sa mga netizen na nag-post ng kanilang ‘That Kind of Love’ experience ay umuwing masaya at puno ng kilig.

“Just watched #ThatKindOfLove, and I must say, #BarDa magic radiates so much greater on the ginormous silver screen. That kind of Love is first-class! That body language scenes are the best ever,” post ng isang nanonood sa X.

Maski nga ang isang movie reviewer ay aminadong kinilig sa dalawa.

Sey niya, “Matagumpay na nakatawid ang magic ng BarDa mula telebisyon hanggang sinehan. May kilig at pagmamahal silang naiparamdam. #ThatKindOfLove deserves a chance to be felt by more people.”

Hindi na ako nagulat sa reaction ng mga tao dahil maski kami ay kinilig nang mapanood namin ito sa premiere night nito last week sa SM Megamall Cinema 8.

Sumakit nga tainga namin sa tilian ng mga taong dumalo sa premiere night nito dahil nga sa kilig na kilig sila sa mga eksena nina Barbie at David sa pelikula.

Masipag din ang dalawa na mag-promote, nag-guest nga sila sa iba’t ibang Kapuso shows gaya ng ‘All Out Sunday’, ‘It’s Showtime’, at ‘Family Feud’ at sumabak din sila sa cinema tour.

Bonggels din ang support ng mga sponsor at fans nila na nagpa-block screening ng ‘That Kind of Love’.

At siyempre hindi rin matatawaran ang support na binigay ng Pocket Media Productions na nagpalagay ng 7 digital billboards sa mga most prominent spots sa Metro Manila gaya sa EDSA at C5.

I’m sure paniguradong mas lalakas pa ang movie ngayong weekend. (Byx Almacen)