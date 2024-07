Jaycee Marcelino humarabas sa Zamboanga kontra Iloilo

MULING kuminang si 2022 league MVP Jaycee Marcelino para sa Zamboanga Master Sardines matapos pangunahan ang koponan laban sa CJ Cansino-less Iloilo United Royals 81-68, habang nakabalik sa panalo ang Binan Tatak Gel Beast Motorcycle GameX laban sa 1Bataan Risers, 79-68, samantalang nakuha ng Imus Agimat VA Drones ang unang panalo kontra Bulacan Kuyas sa 94-88, sa Maharlika Pilipinas Basketball League Sixth Season, Biyernes ng gabi, sa Alonte Sports Complex sa Binan, Laguna.

Kumamada ang dating Lyceum Pirates guard ng game-high 30 puntos kasama ang 11 rebounds at tigalawang assists at steals para dalhin sa 13-3 rekord ang Zamboanga kasunod ng apat na sunod na panalo para sa solo fifth place.

Sumuporta naman sa iskoring si dating University of Santo Tomas playmaker Renz Subidosa 17 puntos kasunod ng perpektong field goal shooting sa 6-of-6 kasama ang 3-of-3 sa free throw line.

Naputol naman ang two-game winning run ng Iloilo para mahulog sa 7-10 marka na sinubukang bitbitin ni homegrown at dating La Salle spitfire Mark Nonoy sa 18 puntos kasama ang 7-of-10 freebies at apat na rebounds. (Gerard Arce)