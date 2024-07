Huwag mabaon sa utang, tapat kong payo, Utang ay seryoso, hindi ito biro biro, iwasang sirain ang buong buhay mo.

Huwag magpaloko sa hulugang mataas ang interes, Piliin ang utang para sa kinabukasan, hindi sa luho’t labis.

Ang utang ay hindi jackpot sa lotto o libreng pera, Gamitin nang wasto, ‘di para sa good time o maaksayang fiesta.

Ang utang ay dapat may saysay at katuturan, Bayaran agad, ‘wag hayaang lumubog sa kalaliman.

Huwag isakripisyo ang sahod para sa damit na mamahalin, Dahil kahit gaano kaganda, hindi yan pangbayad sa pagkain.

Iwasan ang “5-6” at sanglaan, parang buwayang gutom sa gubat, Mangutang sa NGO tulad ng ASA, para hindi pahirap at tiyak na sapat.

Mag-ingat sa pautang online at social media, Matamis ang salita, pero koleksiyon ay parang halimaw sa gabi’t umaga.

Sa credit card, mag-ingat at bantayan, Mataas na interes, huwag pabayaan. Disiplina sa gastos, ‘wag magpadalos-dalos, Iwasan ang sobra, para maligaya’t malaya.

Kung mangungutang, isipin ang tunay na pangangailangan, Hindi para sa bisyo, hindi para sa walang kabuluhan.

Walang masama sa pag-utang, kung ito’y para sa mahalaga, Emergency, edukasyon, tahanan, o negosyo, ito’y kapaki-pakinabang talaga.

Iwasan ang mga ideyang magastos at di praktikal, Huwag mag-utang para sa alahas, magarang kotse, o bagay na walang dangal.

Kung wala kang pambayad, ‘wag umutang para lang magpakitang-tao, Dahil sa dulo ng lahat, ikaw din ang mapapahamak, at magmumukhang gago.

Tandaan, mabait ang bangko kung nag-aalok ng loan, Kapag ‘di ka nakabayad, sila’y mabagsik na leon sa maingay na ungol at pagbubunton.

Huwag mabaon sa utang, tandaan ang tapat na payo, Disiplina sa sarili, sana’y maging gabay sa buhay mo.

Kung buhay ay tahimik at walang balakid, Ang utang ay iwasan, upang hindi ka mapatid. Tamang disiplina at tamang gamit,

Sa huli, tagumpay at ligaya’y iyong makakamit.

