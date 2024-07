Claudine umalma sa fake news kay Rico Yan

“FAKE NEWS!!!!”

Iyan ang madiing caption ni Claudine Barretto tungkol sa ipoinost ng isang website na talak daw ng aktres tungkol mga kabataang nagpupunta sa puntod ng yumaong boyfriend niya na si Rico Yan.

Pinalalabas pa na umalma si Claudine sa paggawa ng content ng ilang mga kabataan na pumupunta nga sa puntod ng yumaong aktor.

May pinost ang nasabing website na pinalalabas na posting ni Claudine.

Ang nakalagay roon ay, “Please respeto kay Yan. Tinalo niyo pa ako sa mga pa-time lapse niyo. Wag niyo ipilit yung pag-alala kay Yan, hindi niyo naman na siya naabutan. Wag niyong gawing content yung puntod niya.”

Nakakaloka na pinalalabas na si Claudine ang nag-post nun at may screenshot pa ng pinalalabas na social media account ng aktres.

Of course walang ganung posting si Claudine kaya natural lang na umalma siya, ‘noh?!

So no to fake news, ha! (Jun Lalin)