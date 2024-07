Christian Standhardinger, Stanley Pringle nai-trade kina Stephen Holt, Isaac Go

MAY bagong kulay ng jersey na sina Christian Standhardinger at Stanley Pringle, at sina Stephen Holt at Isaac Go.

Isang araw bago ang 2024 PBA Draft, ibinigay ng Ginebra sina veterans C-Stan at Pringle sa Terrafirma para kina Holt at Go, aprubado na ng PBA office ang deal.

Bumata ang Gin Kings sa Season 49 habang nagpapagaling sa injuries sina Scottie Thompson at Jamie Malonzo.

Nagkaroon ng veteran leaders na may championship pedigree ang Dyip kina Standhardinger at Pringle.

Pero ilang taon na lang na magiging serviceable si Pringle kumpara kina Holt at Go? Si C-Stan, medyo mahaba-haba pa ang serbisyo.

Nagpalitan din ng first-round picks ang magkabilang teams sa Draft ngayong July 14 sa Glorietta.

Sa draft order, pipili sa No. 3 ang Dyip samantalang sa No. 10 ang Gins.

Pare-parehong dating No. 1 pick ang apat – si Pringle noong 2014 (GlobalPort), Standhardinger ng 2017 (San Miguel mula Columbian Dyip) at si Go noong 2019 (Dyip).

Mahalagang papel ang ginampanan nina Holt at Go kaya nakarating ang Dyip hanggang quarterfinals ng nakaraang Philippine Cup.

Top pick overall noong 2023 si Holt, sa solidong laro nitong nagdaang season ay naging frontrunner bilang Rookie of the Year.

Nakikipagkarera din sina Standhardinger at Holt kay June Mar Fajardo sa MVP race.

No. 2 si Fil-German Standhardinger sa statistical points sa likod ni seven-time winner Fajardo, No. 6 si Fil-Am Holt – tanging freshman na nasa top 10. (Vladi Eduarte)