Animnapu’t tatlong pasahero ng dalawang bus ang masusi ngayong pinaghahanap nang kasama silang tangayin ng landslide sa isang ilog sa Nepal.

Nangyari ang insidente sa Trishuli River sa Chitwan district, 86 km mula sa Kathmandu kung saan nahirapan sa search and rescue operation ang militar at pulisya dahil sa mataas na tubig at putik sa ilog. Kabilang sa mga nawawala ay pitong Indian.

Tatlong sakay ang pinalad na makaligtas ngunit nasugatan matapos tumalon sa bus.

Nagpaabot naman ng pakikiramay si Prime Minister Pushpa Kamal Dahal sa mga naulila at sinigurong di titigil sa paghahanap sa mga biktima ang mga awtoridad.