BINI ang bongga sa YouTube

Number one trending video sa lahat ng categories sa YouTube Philippines ang bagong labas na music video ng BINI na ‘Cherry On Top’.

Bago pa ang official release nito noong Huwebes ng ay nagkaroon na ng BINI Wand Day na exclusive viewing party para sa 88 lucky BINI wand owners kung saan una nilang napanood ang bagong music video ng Nation’s Girl Group.

Ang dami ngang naghintay mh premiere ng music video sa YouTube na umabot ng 108,617 concurrent viewers or sabay-sabay na nanood. Ang nasabing bilang ay ang highest concurrent views para sa isang Pinoy music video na nag-premiere sa YouTube.

Wala pang isang oras pagkatapos i-release ay nakuha nito agad ang number one trending video sa ‘Pinas at after 4 hours ay na-achieve agad nito ang 1 million views.

Tuloy-tuloy na talaga ang pag-abante ng P-pop idol girl group sa international scene dahil official na itong nag-debut sa international music channel na MTV.

Puring-puri nga ng MTV ang BINI sa post nila sa X (dating Twitter).

“BINI came through with the LOOKS, the CHOREO, & the VISUALS – their insane talent is just the ‘CHERRY ON TOP’,” post ng MTV.

Ang husay nga naman talaga ng grupo, ang catchy pa ng lyrics at melody ng bago nilang kanta, plus ang bongga ng music video nito na talagang ginastusan at pinaghandaan ng Star Music, Star Magic, Star Hunt, at ABS-CBN.

Kapansin-pansin ang visuals nito na parang kinuhanan sa ibang bansa at gayundin ang mga foreign talents na kasama sa music video.

Pero kahit nga pang-international ang feels nito ay makikita pa rin ang ilang Pinoy touch gaya ng pag-inom ng soft drink sa plastic at ang B”banana cue

Marami namang interational reactors ang nabetan at napaindak sa song at akala mo nga raw ay isang K-Pop music video ang ‘Cherry On Top’.

Sa ngayon ay mayroong more than 3 million views ang nasabing music video sa loob lamang ng 18 hours.

So bonggels!