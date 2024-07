Bella Belen, NU abante sa Shakey’s volley semis

NAGTULUNGAN sina UAAP Most Valuable Player Mhicaela “Bella” Belen at Myrtle Escanlar sa pagtulak sa National University (NU) Lady Bulldogs sa pagwalis sa CESAFI champion University of Southern Philippines Foundation 25-11, 25-12, 25-14 tungo sa pagsampa sa semifinals ng 2024 Shakey’s Super League National Invitationals.

Nagpakitang-gilas si Escanlar sa krusyal na yugto sa pagpalo ng kabuuang 9 puntos mula sa 8 attacks at 1 ace na nagtakda sa Lady Bulldogs na harapin ang Colegio de San Juan de Letran, na dinomina rin ang kanilang kalaban sa knockout quarterfinals nitong Sabado sa Ninoy Aquino Stadium.

Kinailangan paglaruin ni Lady Bulldogs head coach Norman Miguel ang kanyang mga beterano matapos silang bigyan ng isang araw na pahinga noong Biyernes sa mabilis na demolisyon ng University of Southern Philippines Foundation, 25-11, 25-12, 25-14, para sa ikatlong sunod na tagumpay.

Sa kabilang banda, kinailangan ng Lady Knights na makayanan ang huling ikatlong set na pananakot ng University of Batangas bago kubrahin ang 25-22, 25-10, 25-23, panalo para makapasok sa susunod na round.

Magsasagupaan ang NU at Letran sa knockout semis sa Linggo ng 2pm.

Nanguna si Sheena Toring para sa NU na may 10 puntos sa pitong atake at tatlong kill blocks sa loob lamang ng dalawang set ng aksiyon habang sina Belen at Arah Panique ay nagdagdag ng tig-anim na marka sa kanilang huling laro bago sumama sa Alas Pilipinas sa Japan training camp.

Umiskor din si Kaye Bombita ng tig-siyam na marka at pinagsama para sa 16 sa 44 na attack points na nakolekta ng NU, na hindi pa bumabagsak ng set sa torneo na sinusuportahan ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner, Team Rebel Sports at Mikasa.

Sa kabila ng madaling panalo, malayong kuntento si Miguel sa two-time SSL Collegiate Preseason Championship winner at reigning UAAP champion. (Lito Oredo)