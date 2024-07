BarDa, MaThon ‘paangasan’

Trending ngayon ang first collab ng BarDa at MaThon love teams para sa isang streaming platform.

Bagay na bagay nga raw magsama ang dalawang love team. Pareho kasing hindi inaasahan na mamaging patok ang pagiging on-screen partnership nina Barbie Forteza at David Licauco sa ‘Maria Clara & Ibarra’, at nina Maris Racal at Anthony Jennings sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Nag-umpisa ang nasabing online content sa elevator scene kung saan binanggit nila ang mga famous lines ng mga counterpart nila.

Nasundan agad ito ng chikahan ng apat tungkol sa mga naging teleserye nila at sa impact ng love teams sa showbiz.

Puring-puri ni Maris ang teleserye ng BarDa na ‘Maria Clara at Ibarra’ na matalino raw ang pagkakagawa.

Habang nagagalingan naman si Barbie sa mga eksena ng MaThon sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Aninado naman si David na kailangan niya raw “Mag-keep-up” pagdating sa pag-arte dahil mahusay nga raw ang ka-love team niya at ngayon daw ay hindi na siya ganun kadalas ma-late dahil nga parating maaga sa set si Barbie.

Si Anthony naman mas madali sa kanya ang magpatawa at minsan nga raw nagiging kilig ang pagpapatawa.

Wish tuloy ng mga fan na bagay raw pagsamahin sa isang malaking project ang dalawang love team.

Sabi pa ng fans, ‘paangasan’ nga raw sa collab na iyon ang BarDa, MaThon love teams.

Bonggels! (Byx Almacen)