Ginagamit natin ang salitang ‘areglo’ na mula sa salitang Español na ‘arreglo’ sa orihinal na ibig sabihin nito: ang pag-aayos o pagkukumpuni ng kung anumang wala sa ayos o nasira. Ginagamit din ito sa musika bilang salin sa ‘musical arrangement’.

Galing ang salitang ‘areglo’ sa ‘arreglar’ na ang salitang-ugat ay Español na ‘regla’ o ‘ruler’ sa Ingles. Ang pangkaraniwang ibig sabihin natin sa regla na ‘menstruation’ sa Ingles ay nagmula talaga sa panukat ng ilang araw kung kailan ito sumasapit.

Samantala, kapag sinabing nating ‘areglado’, nangangahulugan ito na maayos na ang lahat. Areglado na, wala nang dapat intindihin. Kung tatanungin ka ng iyong boss sa trabaho kung nagawa mo ang iniuutos niya, sasabihin mong areglado na ang lahat.

May kakaibang konotasyon sa bansa natin kapag sinabing aregluhin ang isang problema. Kakaiba dahil negatibo ang dapat sana ay malinaw namang ibig sabihin ng aregluhin, ang solusyonan ang problema. Hindi ko alam kung saan at kailan ito nagsimula—sa pelikula ko yata unang napakinggan ito—kapag sinabing aregluhin ay ayusin sa kahit paanong paraan.

Kapag sinabing aregluhin ang kaso, ito ay pagsasaayos nang hindi na dadaan sa proseso. Kung ito ay may kinalaman sa pagdinig sa korte, ang pag-areglo ay nangyayari bago pa man ipatawag nang hukom para sa pagdinig. Ibig sabihin, inayos na ang problema nang hindi dumadaan sa mas matagal at posibleng mas magastos na proseso.

Nagkaaregluhan kapag nagkaayos na ang magkabilang panig. Inaareglo ang biktima para hindi na magsampa ng kaso. Kaya naman sa bansa natin, lalo’t kay hirap makamit ang katarungan, madalas magpaareglo ang mahihirap na biktima. Hindi na nagsasampa ng kaso, o iniaatras kung nakasampa na sa husgado.

Kung hinuli dahil sa paglabag sa batas-trapiko, inaareglo para hindi na sumailalim sa mas mahal na multa at seminar. Kaya naman kapag sinabing nagkaaregluhan, ang ibig din sabihin, naglagayan ng suhol.

Kaya naman may masamang konotasyon ang areglo, ang hindi pagsunod sa proseso. Inaareglo ng mas malakas, mas maraming pera, mas may kapangyarihan ang mga kaso at paglabag sa batas. Malakas mag-areglo ang may kakayahang umiwas sa proseso lalo ng batas sa ating bansa.

Kung ang mayayaman at may kapangyarihan ang naagrabyado, hindi sila magpapaareglo. Nakakamit nila ang katarungan dahil kaya nilang makipagsabayan.

Bihira naman kasi ang mga kababayan nating nasa ibang bansa ang nag-areglo ng kanilang mga kaso doon. Lagi nang sumusunod, walang palusot. Walang lagayan. Walang aregluhan.

Sa bansa natin, madali ang mag-areglo kung taglay mo ang kapangyarihan at pera. Magandang isipin na ang pag-areglo ay pag-aayos ng kung anumang nasira, pero hindi maganda na ang pag-areglo ay makakamit lamang ng kayang manlamang.

Maraming dapat aregluhin sa ating lipunan. Lalong-lalo sa katarungan.

***

