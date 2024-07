Alden binatikos sa ‘It’s Showtime’ guesting

Kinaaliwan ng netizens at mga studio audience ang ginawang pang-uuto ng mga hosts ng ‘It’s Showtime’ kay Alden Richards nang mag-guest ito sa noontime show ng Madlang Pipol nitong Sabado.

Pag-akyat na pag-akyat kasi ni Alden sa stage ay isa-isa nitong niyakap at hinalikan ang lahat ng hosts na nasa stage. Kaya inutusan at pinalapit din nina Kim Chiu, Vhong Navarro, Ogie Alcasid, at iba pa si Alden sa audience para batiin din ang mga ito.

Sinunod naman ng Kapuso aktor ang request, madali siyang kausap, at patakbo itong umakyat sa pinakamataas na bahagi ng audience. Pinagyayakap at pinaghahalikan siya ng live studio audience. Bongga!

Pero hindi lahat naging happy sa ginawang guesting ni Alden sa kalabang noontime show ng ‘Eat Bulaga’, kung saan ay dati siyang kabilang sa Dabarkads.

Matatandaang, matagal-tagal ding naging parte si Alden ng ‘EB’ at nawala lang siya rito nang lumipat na ang grupo nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon sa TV5.

Hindi naman nag-guest ang Kapuso actor sa ‘Tahanang Pinakamasaya’, ang noontime show na pumalit sa nilayasang timeslot ng Dabarkads kaya nagtaka ang ibang netizen kung bakit nag-guest si Alden sa Kapamilya noontime show na nasa GMA-7 na ngayon.

Sa X, may netizens na kumukwestiyon sa nasabing guesting ni Alden. Hindi naman nag-perform ang aktor. Nag-promote lang ito ng bago niyang Kapuso serye.

May solid Kapamilya primetime followers din ang tila naiinggit sa ginagawang pagpo-promote ng mga Kapuso Primetime serye sa noontime show nina Vice Ganda, Anne Curtis, at Vhong samantalang pinagbabawalan naman daw ma-promote ang mga ABS-CBN produced series.

Samantala, aside sa bagong serye, super flex din si Alden sa gagawing movie with Kathryn Bernardo.

Nagbiro pa nga si Darren na Canadian citizen siya at available raw para maging part ng ‘Hello, Love, Again’ na isu-shoot sa Canada. Nginitian lang ni Alden ang birong ‘yon ni Darren.

Ogie Narvaez Rodriguez

