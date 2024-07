Kung ngayon gagawin ang halalan sa pagkasenador, parehong hindi mananalo ang dalawang anak ni dating pangulong Rodrigo Duterte na sina Davao City Rep. Paulo ‘Pulong’ Duterte at Davao City Mayor Sebastian ‘Baste’ Duterte.

Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia, si Baste ay nasa pang 20-28 puwesto habang si Pulong ay pang 21-30 puwesto. Si dating pangulong Duterte ay nakakuha naman ng 38.7 percent para sa pang-5 puwesto.

Ang survey ay isinagawa noong Hunyp 17-24, 2024 o isang araw matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang ama at dalawang kapatid ay parehong tatakbo sa 2025 senatorial elections.

Ang pahayag ni VP Duterte ay pinasinungalingan ni dating pangulong Duterte sa pagsasabing matanda na siya para maghangad ng bagong puwesto sa gobyerno.

Sa nasabing survey, nanguna si ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo at sinundan nina dating Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III, Sen. Pia Cayetano, broadcaster Ben Tulfo, Duterte, at Sen. Bong Go.

Ang pang-6 hanggang 12 ay sina Sen. Imee Marcos, dating Sen. Manny Pacquiao, dating Sen. Panfilo Lacson, dating Manila mayor Isko Moreno, Sen. Ronald dela Rosa at Sen. Bong Revilla.

Laglag naman sa top 12 si Sen. Lito Lapid at Sen. Francis Tolentino.