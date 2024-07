Xian Lim binida yearbook sa birthday

Very simple and nostalgic nga ang birthday post ni Xian Lim para sa kanyang 35th birthday!

Ibinida kasi ni Xian sa kanyang Instagram ang litrato ng kanyang yearbook kung saan kitang-kita ang younger photo niya.

Isang cake emoji nga lang ang caption nito na pinusuan ng maraming netizen. Nakalagay rin sa ambition part na gusto pala ni Xian maging isang Classical Pianist noong kabataan niya. Ang bongga!

Sa kanyang Instagram story naman ay pinasalamatan niya at ibinida ang mga letters at pagkain na padala sa kanya ng mga faney. Ang bongga nga dahil super thoughtful ng mga fans dahil ala-fiesta sa dami ng foods ang tinampok ni Xian, ha!

Binati rin ng mga netizen at ilang malalapit na kaibigan si Xian sa comment section ng kanyang post.

Pero notable nga ang bati dito ng isang fan account nila ni Kim Chiu na tropang_kimuy dahil nireplyan ni Xian ang greeting nito ng tatlong heart. Mukhang kahit may kanya-kanya na nga silang landas na tinatahak ay very grateful pa rin si Xian sa mga naging faney nila ni Kim.

Lahat nga tayo ay tumatanda at hindi ligtas sa katotohanang ‘yan maging ang mga celebrities gaya ni Xian. Inuulan man ng kaliwa’t kanang kontrobersiya, it’s nice to see that he is focusing on his career and own relationships.

Ang bongga! Happy birthday, Xian! (Carl Balasa)