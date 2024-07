Willie Marcial niluluto PBA games sa Canada

POSIBLENG dalhin ng PBA ang mga laro sa Canada sa hinaharap.

Bumisita kamakailan si Commissioner Willie Marcial sa Toronto at Calgary at nakausap ang ilang locals doon.

Nakipag-meeting din siya sa Toronto Raptors management at sa organizing group na pasimuno sa goodwill tour ng Gilas legends sa North American country.

Nakausap ni Marcial si Raptors official Julian Franklin na bumista rin sa PBA noong March.

Si Franklin ang vice president for global partnership ng Maple Leaf Sports Entertainment, may-ari ng Raptors franchise.

Mula roon ay bumisita siya sa Calgary, winelcome ng Filipino migrants at OFWs na nanood din ng Gilas friendly game kontra University of Calgary team. Kasama sa Gilas Legends sina LA Tenorio, Marc Pingris at Ranidel de Ocampo.

“Maraming puwedeng engagements, maraming prospects,” balita ng PBA chief. “Ang daming Pinoy, masaya.”

Napag-usapan nina Marcial at Go Hard Sports head Danilo Cruz at associates niyang sina Roderick Liwanag at Alexander Tumang ang posibleng pagdayo din ng Batang PBA sa Calgary.

“There will be clinics, and we will first test the waters by bringing a PBA team to play an exhibition game, then an official game,” dagdag ni Kume. (Vladi Eduarte)