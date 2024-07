Ang Lungsod ng Taguig ay nagbibigay ng libreng taunang physical examination para sa humigit-kumulang 5,000 guro at non-teaching personnel sa lahat ng pampublikong elementarya at high school sa loob ng lungsod.

Ang inisyatibong ito, na nakatakda mula Hulyo 1-31, 2024, ay naglalayong isulong ang preventive healthcare at maagapan ang posibleng mga problema sa kalusugan, na lahat ng gastos ay sasagutin ng lokal na pamahalaan.

Bagamat hindi mandatory ang taunang physical exam, pinili ng Lungsod ng Taguig na ialok ito sa parehong guro at non-teaching staff. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng lungsod sa kalusugan at kagalingan ng mga tagapagturo.

Bukod dito, upang mabawasan ang external health risks sa mga estudyante, ang mga serbisyong medikal na ito ay isinasagawa sa loob ng mga paaralan.

Sakop ng taunang physical examination ang isang komprehensibong hanay ng mga health assessment, kabilang ang:

Physical examination, pagsusuri ng vital signs, chest X-ray, Complete blood count (CBC), dental assessment, visual acuity check, clinical breast exam at pap smear.

Lahat ng kinakailangang diagnostic tests para sa maagap na pagtuklas at paggamot ng anumang sakit

Ang Taguig ay isa sa iilang lokal na pamahalaan sa bansa na nag-aalok ng libreng taunang physical examination, na kinikilala ang mahalagang papel ng mga guro at non-teaching personnel sa paghubog ng kinabukasan ng kabataang Taguigeño.

“Ensuring the health and well-being of our educators is vital to the future of our community. By providing free annual physical examinations, we are investing in the heart of our education system – our teachers and staff. This initiative not only promotes preventive healthcare but also demonstrates our unwavering commitment to supporting those who shape the minds of our youth,” sabi ni Mayor Lani Cayetano.

Ibinahagi ni Romel Sua, isang Junior High School teacher mula sa Taguig Integrated School, ang kahalagahan ng mga pagsusuring ito para sa kalusugan at kagalingan ng mga tagapagturo.

“Malaking tulong po itong APE sa aming mga educators to check our health and to make sure that we are always physically fit this coming school year. Thank you so much kay Mayor Lani Cayetano at sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa opportunity na ibinigay ninyo sa aming mga guro na magkaroon ng libreng annual physical exam,” sabi ni Sua.

Pinasalamatan ni Lyka Mae Cruz, isang school nurse mula sa General Ricardo G. Papa Sr. Memorial High School, ang Lungsod para sa proaktibong hakbang nito sa pagbibigay ng APE at binigyang-diin ang mga benepisyo para sa kanilang pangkalahatang kalusugan at kahandaan.