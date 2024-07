Nakitaan ng pagbagsak sa kanilang approval ratings ang mga reelectionist senator ngunit nananatili pa rin sila sa top 12 ng mga survey para sa 2024 midterm elections, ayon sa Pahayag survey ng Publicus Asia.

“Following the trend observed in previous PAHAYAG survey releases, incumbent re-electionists have seen a decline in their approval ratings, though they still maintain positions within the top 12,” sabi ng Publicus.

Unti-unti naman umanong pumapasok ang mga baguhan at dating senador ngunit tumataas ang bilang ng mga undecided voter.

“Notably, undecided voters are on the rise, reflecting voters hesitant to decide whether they are pro-administration or pro-opposition,” ayon sa Publicus.

Base sa Pahayag 2024 Second Quarter survey, nangunguna para sa mga posibleng senatorial candidate si Dr. Willie Ong na nakakuha ng 39% at sinundan nina ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo (33%), at dating Pangulong Rodrigo Duterte (32%).

Nasa statistical tie sina Tulfo at Duterte para sa pangalawang puwesto.

Kasunod si dating Senador Panfilo “Ping” Lacson (32%) habang nakakuha naman ng 29% sina dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III, reelectionist Senator Bong Go, at dating Manila Mayor Isko Moreno.

May 28% naman si dating Vice President Leni Robredo sa kabila ng pahayag nito na hindi tatakbong senador.

Sumunod kay Robredo si reelectionist Senator Imee Marcos (26%) at dating senador Francis Pangilinan (25%). Parehong nakakuha ng 23% sina Defense Secretary Gilbert Teodoro and reelectionist Senator Pia Cayetano.

Nalaglag sa ika-13 puwesto si reelectionist Senator Ronald “Bato” Dela Rosa (22%).