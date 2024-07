Redeemer haharurot

PAPARADA sa pista ang kabayong si Redeemer pagsalang nito sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce, makakatagisan ng bilis ni Redeemer ang anim na kabayong kalahok.

May distansiyang 1,400 metro, ang ibang kasali ay sina Sir William, Eye In The Sky, Secretary, Batang Cabrera, Euroclydon at King Tiger.

Nakalaan ang P10,000 added prize na hahamigin ng winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Kukubra rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,000 habang P1,000 sa second placer sa karerang pasisibatin sa unang race.

Ayon sa komento ng mga karerista, posibleng magpakitang-gilas ang matulin sa largahan na si King Tiger na gagabayan ni jockey Andreu Villegas.

Samantala, pitong races ang pakakawalan ngayong araw ng Sabado kaya tiyak na masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)