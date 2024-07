KUMBINSIDO si Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., na lumiliit na ang mundo ni Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader at puganteng si Pastor Apollo Quiboloy at apat pang kapwa nito mga akusado sa kasong at Qualified Human Trafficking at Child and Sexual abuse.

Ayon kay Abalos, hindi titigil ang pulisya at militar sa pagtugis kina Quiboloy hanggang madakip ang mga ito.

Dahil dito muling nanawagan si Abalos kay Quiboloy at apat pa nitong kasama na lumantad na at kusang loob ng sumuko para maipagtanggol nito ang sarili kung wala talaga siyang kasalanan.

Noong Huwebes, nadakip ng pulisya ang akusado na si Pauleen Canada, finance manager ng KOJC na may patong na P1 mil­yon sa kanyang ulo.

Napabilis aniya ang pagtunton at pagdakip dito dahil sa pagdami ng mga nagbibigay ng impormasyon sa Regional Police Office (PRO) 11 mula ng ianunsiyo ni Abalos ang reward money para sa ikadarakip ng mga akusado.

May nakapatong na P10 milyong pabuya sa ulo ng pastor habang tig-P1 milyon naman sa kapwa nito mga akusado. ­(Edwin Balasa)