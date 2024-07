Palarong Pambansa 2024! Charles Daniel Turla pinagpraktisan patpat na kawayan para maka-gold

Cebu City – Binalewala ni Charles Daniel Turla ng Western Visayas ang kawalan ng maayos na spear sa paggamit nito ng alternatibo na gutay-gutay na patpat ng kawayan tungo sa pagtatala nito ng bagong record sa elementary boys javelin throw sa ginaganap dito na 2024 Palarong Pambansa.

Nakagawian ng 12-anyos na anak ng isang truck driver at housekeeper ang madalas na paghahagis ng patpat ng kawayan sa pagtulong sa kanyang magulang sa paghahanapbuhay sa San Enrique, Iloilo na hindi nito akalain na magututak sa kanya sa pagwawagi ng gintong medalya at pagtatala ng bagong Palaro record.

“Hindi ko po akalain na mananalo ako,” sabi ni Turla, na nakaugalian na paraan ng pagsasanay ang paghagis ng kawayan upang madiskubre at makasama sa pinakamahusay na atleta na nakalahok sa Palaro.

Itinala ni Turla, na tutuntong sa Grade 7 sa Gines Quinolpan Elementary School, ang layo na 60.26 metro Biyernes ng umaga sa Cebu City Sports Center upang humanay sa dominasyon ng Western Visayas sa Palaro athletics sa pagiging prinsipe nito sa elementary boys javelin throw.

Ang tagumpay ni Turla ay nagbigay sa kanya ng unang gintong ginto at pagtatala sa pagbura sa walong taong marka na 57.50m na itinala ni Jerrick Mendoza ng Region IV-A noong 2016 sa Legazpi, Albay.

Samantala’y nagtala naman ang pareha nina Kyle Nathan Fabian at Lediviere Joy Hebron ng Region IX (Zamboanga Peninsula) ng anim na gintong medalya sa pagwawagi sa Waltz, Tango, Viennese Waltz, Foxtrot, Quickstep at 5 Dance Category sa Elementary Level Juvinile Singles category.

“Masaya kasi first-time naming mag-Palaro, then, nakapag-gold pa kami,” sabi ni Kyle Nathan.

Ang panalo ay nag-ukit sa mga Zamboanga Peninsula dancers na sina Fabian at Hebron na mula Montessori De Zamboanga sa kasaysayan bilang kauna-unahang gold medalists ng Dancesport sa Palaro.

Isa sa mga inaabangang event sa 2024 Palarong Pambansa ang Dancesport dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay magiging parte na ito ng regular sport sa annual multi-sporting event ng bansa.

Itinala din nina Francis Dave Sombal at Mitchloni Dinauanao, na ngayon ay nasa kanilang ikalimang taon bilang mga magkapareha para sa University of Cebu, ang perpektong pagkakatugma sa samba, chachacha, rumba, paso doble, jive at 5-dance tungo sa pagwawalis sa lahat ng anim na medalya sa Latin category. (Lito Oredo)