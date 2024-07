P6.3-T national budget susuriin ng Kongreso

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. ang P6.352 trilyong National Expenditure Program para sa 2025!

Hihintayin na lamang po itong dalhin sa House of Representatives upang agad masimulan ang pagsusuri sa pambansang budget.

Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, titiyakin ng inyong lingkod na pag-aaralang mabuti ang panukalang P6.352 trilyong budget para sa 2025 sa tulong ng ating mga kasama natin sa komite at sa buong Kongreso. Sisiguruhin natin na ang bawat pisong nilaan ay naaayon sa pangangailangan ng bawat Pilipino.

Magiging komprehensibo ang pagdinig ng Appropriations Committee kasama ang iba’t ibang stakeholders — mga ahensya ng gobyerno at mga eksperto upang tiyakin ang transparency, accountability, at epektibong paggamit ng pondo.

Masusi nating hihimayin ang NEP upang matiyak din na repleksiyon ito ng mithiin at pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Sa ganitong paraan, makakalikha ang Kongreso ng isang budget na ‘di lamang susuporta sa paglago ng ekonomiya kundi magtataguyod din ng inclusivity at social justice.

Sisiguraduhin din nating tuluy-tuloy ang mga legacy projects ni Pangulong Marcos tulad ng Legacy Specialty Hospitals, Legacy on Food Security at Legacy Housing for the poor.

Ang NEP ay inaasahang isusumite ng Department of Budget and Management (DBM) sa Kongreso sa loob ng isang buwan matapos ang ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Marcos sa Hulyo 22.

Samantala, nais kong batiin ang dati kong counterpart sa Senado na si Sen. Sonny Angara sa pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Marcos bilang kalihim ng Department of Education (DepEd).

Buo ang aking paniniwala na si Angara ang taong nararapat sa DepEd dahil sa kanyang husay, credentials at perspektibo para pamunuan ang ahensiya.

Bilang kaibigan, pinapayuhan ko ang incoming Secretary na suriing mabuti ang 2025 proposed budget ng DepEd upang makasiguro na ang budget ay nakatuon sa pag-aayos ng kalidad ng public K to 12 school system ng bansa.

Kailangan din niyang makipag-ugnayan agad sa mga mag-aaral, guro at pati na mga magulang nang sa gayon ay walang maging problema sa enrollment at pagbubukas ng School Year 2024-2025 sa susunod na buwan.

Bago muling sumabak sa pukpukang budget deliberation, inaasikaso muna natin ang iba pang programa ng Ako Bicol Party-list tulad ng medical missions.

Isa rito ang “Karayahan Kan Salud Mo, Simbag Co”, sa bayan ng Sto. Domingo, Albay noong Lunes.

Ang programang ito’y inisyatibo ng inyong lingkod at kasamahan nating si Congressman Jil Bongalon. Layunin ng medical mission na mas mailapit at makatulong sa mga kababayan nating hirap at kapos sa pampakonsulta.

Bilang paghahanda sa naturang programa, nagkaroon muna ng coordination meeting ang Ako Bicol sa mga barangay noong Hulyo 4, 2024. Ang mga barangay na unang pinuntahan para maghatid ng libreng serbisyong medikal ay ang San Vicente, San Francisco, Del Rosario, San Fernando, Market Site at Nagsiya. Nasa 200 kababayan ang nakatanggap ng libreng check-up at gamot.

Katuwang po natin sa aktibidad ang Tanchuling General Hospital, Inc. Nais ding ipaabot ng Ako Bicol Party-list ang pasasalamat kay Sto. Domingo Mayor Jun Aguas.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang kaganapan, programa at proyekto ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!