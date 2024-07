Bilyon-bilyong piso ang pumasok diumano sa mga bank account ng suspendidong Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa loob lamang ng tatlong taon o mula 2019 hanggang 2022.

Ito ang ibinunyag ni Senador Sherwin Gatchalian isang araw matapos ang pahayag ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na ipinag-utos ng Court of Appeals (CA) ang pag-freeze sa mga bank account at assets ni Guo at iba pang indibidwal na sangkot diumano sa ilegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operations (POGO).

Kabilang sa pina-freeze ng CA ang 36 bank accounts ni Guo, 12 land holdings, 12 mga sasakyan at isang helicopter.

“We’re talking about billions in a span of three years. Billions `yung pumasok sa accounts ni Alice Guo pero if you look at the corporations…both the income statements and the statements of cash flow, walang billions puro hundreds of thousands lang,” pahayag ni Gatchalian online interview ng mga reporter.

Tumanggi naman si Gatchalian na ibunyag ang detalye at sinabing ang AMLC na lang ang magsasabi nito sa susunod na pagdinig ng Senado.

Hindi rin sinabi ni Gatchalian kung galing sa China ang malaking bahagi ng pera na pumasok aniya sa mga bank account ni Guo.

“Dito makikita na ang pera na nanggagaling sa iba’t ibang lugar pumapasok sa account ni Alice Guo in the amounts of billions tapos lumalabas `to sa iba’t ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagpapatayo ng POGO hub sa Bamban,” ani Gatchalian.

Sabi pa ng senador, may pananagutan din ang mga bangko dahil malaki ang kanilang pagkukulang sa hindi pag-uulat tungkol sa mga kahina-hinalang bank accounts.

“If you look at the timeline, 2019 pa na malaki `yung transaction… In a span of three years almost billions `yung pumasok sa account niya bakit hindi na-report ng bangko?” tanong ni Gatchalian.

Duda pa ng senador, posibleng may sabwatan kaya hindi agad ito nai-report sa AMLC.

“Baka `yung mga bangko, lalo na `yung mga branches, meron ring kuntsaba na nangyari at `di ni-report agad sa AMLC,” sabi ni Gatchalian.

Samantala, naniniwala ang senador na walang paglabag ang Senado at AMLC kaugnay sa paglalahad ng mga impormasyon tungkol sa bank accounts ni Guo.

Lahat umano ng inilabas na impormasyon kay Guo ay public record kasunod ng paglabas ng desisyon ng CA na i-freeze ang 36 bank account at assets ng suspendidong alkalde.

Ginawa ni Gatchalian ang pahayag matapos magreklamo si Atty. Stephen David sa paglabas ng detalye sa publiko ng bank account ni Guo na aniya’y paglabag sa karapatan ng mayora.

“Wala, walang violation because that forms part of public records, and anyone can go to the courts to ask for that petition. In fact, ‘yung mga kaso dahil notarized ‘yan, it forms part of public records, hindi naman ‘yan top secret. Kasama ‘yan sa petition,” diin ni Gatchalian. (Dindo Matining)