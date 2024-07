Nakaw na pagkatao

Isa na namang kababayan natin ang ninakawan ng identity at ginamit bilang incorporator sa halos 200 illegal POGO.

Humarap sa Senate hearing si Lieutenant Jessa Mendoza – miyembro ng Philippine Navy at isa ring malapit nang law graduate.

Kung maalala natin, una nang tumestigo si Merlie Joy Castro na pareho ang naging kapalaran. Si Merlie ay tindera sa palengke at minsa’y nagtrabaho sa BPO. Ginamit rin ang kanyang identity para gawing incorporator ng POGO nang hindi niya alam.

Gaya ni Merlie, nagamit din ang pangalan, Tax Identification Number (TIN), at iba pang pagkakakinlanlan ni Jessa para gawing incorporator ng POGO. Paanong nagamit ang kanyang pangalan? Mangiyak-ngiyak na ikinuwento ni Jessa na noong 2016, hiniram ng kanyang pinsan ang ID niya. Dahil nirerespeto at tiwala siya rito, pinahiram niya ang ID. Agad din namang itong binalik ng pinsan niya. Nalaman ni Jessa na ang dahilan kung bakit hiniram ang kanyang TIN ID ay para sa binuong travel agency ng pinsan niya na hindi naman na naging operational.

Noong nakaraang taon raw ay nakatanggap siya ng letter of authority at nagulat siya kung bakit pati ang pangalan niya ay nakasama sa incorporators o directors ng 193 corporations na POGO. Simula pa noong 2017 ay ginagamit na pala ang kanyang identity nang hindi niya alam. Paalala na rin sa ating lahat na huwag basta magbigay ng ID at mahahalagang impormasyon kahit na kanino.

Tiningnan ko ang 193 corporations na gumamit sa pangalan ni Jessa at dalawa dito ang nakapukaw ng atensyon ko. Una ay ang HongTai Corporation na naging subject ng raid noong nakaraang taon lang. At ang pangalawa, ang Yangtze River Holdings, na pinamumunuan ni dating Presidential Economic Adviser Michael Yang. Si Yang ay sangkot din sa Pharmally scandal kung inyong matatandaan. Hindi naman daw kilala ni Jessa si Yang at hindi pa sila kahit kailan nag-meet.

At ito pa nga, Tsino ang asawa ng pinsan ni Jessa na pinahiram niya ng kaniyang ID. 2006 pa lang daw ay nasa Pilipinas na ito. Wala naman daw naririnig si Jessa na nasangkot ito sa kahit anong ilegal na aktibidad.

Nais ni Jessa na linisin ang kanyang pangalan, gaya ng naunang lumapit sa ating opisina na si Merlie. Nang sinimulan namin ang imbestigasyon sa mga POGO, isa lang ang malinaw: walang mabuting idinudulot ang mga ito. Kakarampot lang ang sinasabing “tulong” daw nito sa ekonomiya kumpara sa mga buhay na sinira, sinisira, at posibleng sirain pa kung hahayaan silang manatili dito. Sina Jessa at Merlie ay dalawa lang sa ilang libong kababayan natin na nabiktima ng POGO, huwag na nating hayaan na madagdagan pa ito. Mananatili ang ating panawagan, palayasin na ang POGO.