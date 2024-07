Nabawi korona kay Kathryn: Anne Curtis reyna ulit ng Instagram

Nabawi ni Anne Curtis ang korona bilang reyna ng Instagram sa Pilipinas, o ‘most followed’ na artista sa Pilipinas.

May mga buwan kasi na nasungkit ni Kathryn Bernardo ang korona, dahil biglang umangat ang followers nito.

Noong January nga ay nakakuha si Kathryn ng 20.4M followers sa Instagram, habang 20.2M naman si Anne. Lumamang ng 200,000 si Kath kay Anne.

Pero hindi nga rin nagtagal `yon, dahil ngayong July ay muling namayagpag si Anne, ha!

Biglang-bigla ay may 20.7M na followers na ulit si Anne, habang 20.6M naman ang kay Kathryn. Bongga, di ba?

Well, mukhang nagpapalitan lang talaga sina Anne, Kathryn sa posisyon na ito. Depende siguro sa kung sino ang may mga ganap, at ‘yun ang mas tinututukan ng mga netizen.

Medyo malayo naman na si Liza Soberano na may 18.2M.

Si Heart Evangelista ay may 16.3M.

Si Niana Guerrero ay may 15.2M.

Si Pia Wurtzbach ay may 14.8M.

Si Catriona Gray ay may 13.8M.

Si Marian Rivera ay may 13.1M.

Si Nadine Lustre ay may 12.8M.

Sina Kim Chiu at Alex Gonzaga ay parehong may 12.5M followers.

Bongga talaga ni Anne, di ba? Kahit may asawa na, may anak na, pero bet na bet pa rin ng mga netizen ng mga ganap sa buhay niya!