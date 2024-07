Kinalampag ni Pangulong Ferdinand “Bong” Marcos Jr. ang Department of Energy (DOE) at National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) na tapusin sa takdang schedule ang halos 70 transmission project alinsunod sa Transmission Development Plan, partikular ang Batangas-Mindoro Interconnection Project at ang Northern Luzon 230 kiloVolt Loop.

Ipinag-utos ito ng Pangulo matapos pangunahan ang inagurasyon ng Mariveles-Hermosa-San Jose 500 KiloVolt Transmission Line sa Balsik Substation sa Bataan nitong Biyernes, Hulyo 12.

Sinabi ng Pangulo na layunin nito na matugunan ang tumataas na pangangailangan ng mamamayan sa enerhiya at mahikayat ang paggamit ng modernong teknolohiya para sa mas maraming oportunidad sa trabaho ng mga Pilipino.

“I direct the DOE and the NGCP to complete the almost seventy transmission projects on time as indicated in our Transmission Development Plan,” sabi ni Pangulong Marcos. (Aileen Taliping)