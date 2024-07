Bago ang ikatlong State of the Nation Address (SONA) sa Hulyo 22, humirit ang Makati Business Club (MBC) kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos ng mga nais nilang makita na reporma para pag-isipan ng administrasyon.

Kabilang dito ang Apprenticeship Program Reform, Enterprise-Based Education and Training Framework Act, Philippine Downstream Natural Gas Industry Development Act, People’s Freedom of Information, at pag-amiyenda sa Right-of-Way Act.

Sabi ng MBC, mahalaga ang mga repormang ito upang mapabilis ang andar ng ekonomiya at para magkatotoo ang $19 bilyong investment pledges, o ang mga inanunsiyong ipupuhunan sa bansa ng ilang mga kompanya.

“We believe that these important reforms will help accelerate economic growth, improve investor confidence, and create an enabling environment for job-creating investments,” sabi ng MBC.

Dagdag pa ng organisasyon ng mga negosyante, kinikilala nila ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para gawing investment destination ang Pilipinas upang magkaroon ng trabaho ang mga tao at gumanda ang mga serbisyo.

Malaki na rin umano ang nagawa ng administrasyong Marcos para pagandahin ang relasyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa sa pamamagitan ng mga state visit nito at sa pag-imbita ng iba pang mga world leader sa bansa. (Eileen Mencias)