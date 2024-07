Luis Manzano inilayo sarili kay Piolo Pascual

Ramdam na ramdam mo na talaga ang pagpasok ni Luis Manzano sa politika!

Ang bongga nga ng eksena na dumalo siya sa isang malaking event sa Batangas, na kung saan ay kasabay niyang pumasok sa venue si Finance Secretary Ralph Recto.

Dumalo rin sa event na `yon si President Bongbong Marcos, at nasa isang linya lang sila sa harap nakaupo.

Pero siyempre, dinadaan ni Luis sa biro ang lahat.

Sa Instagram story niya ay may chika siya na…

“Kung sakali po na ako tatakbo, umaambon pa lang, may ayuda na agad!

“Hahahahaha! Laro!”

At sa speech nga niya, heto naman ang paandar niya…

“Gusto ko lang po iklaro, dahil papasok po ako kanina, gusto ko lang po iklaro sa pagpapakilala sa akin, para malinaw lang po, Luis Manzano po. Kasi po nung pumapasok ako…,” naputol ang video, pero may caption naman siya na, ‘Laro sa Piolo. Hahahaha!’

Meaning, gustong sabihin ni Luis na napagkamalan siyang si Piolo Pascual. At yes, ngayon pa lang ay gusto na niyang ilayo ang sarili kay Piolo. Pero siyempre, knowing Luis, patawa lang niya `yon para maging masaya ang mga taga-Batangas.

Anyway, super excited naman si John Prats na maididirek niya sa kanyang first game show si Luis, ang ‘Rainbow Rumble’.

“Thrilled to be directing my first-ever game show! Huge thanks to the amazing team whose hard work and dedication made this possible. To God be the glory,” sabi ni Direk John.

Bumuhos naman ang suporta na natanggap niya mula sa mga faney, at sinabing aabangan nila ang panibagong game show na ito lalo pa at siya ang magdidirek.

Samantala, nitong nakaraan linggo nga lang na-reveal ang pinakabagong game show ng ABS-CBN kasabay ng contract signing ni Luis.

Ayon nga sa kanya, ito raw ang game show na tiyak na ipagmamalaki ng mga Pilipino sa ibang bansa.

Sa July 21 na nga magsisimula ang ‘Rainbow Rumble’ at makakasama ni Luis ang komedyanteng si Negi.

Abangan kung sino-sino ang maglalaro sa pilot weekend nito at kung sino ang magiging unang winner ng P1M.

Bongga! (Dondon Sermino)