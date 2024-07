Lovely Lopez, FEU abante sa quarters

PINAGANDA ni Lovely Lopez ang malinis na kartada ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws matapos na patalsikin ang Lyceum of the Philippines University (LPU) sa loob ng tatlong set, 25-15, 25-13, 25-12, para manguna sa Pool C at angkinin ang tiket sa quarterfinals ng 2024 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals nitong Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium.

Ibinuhos ng opposite hitter na si Lopez ang siyam sa kanyang 10 puntos mula sa mga atake habang sina Melody Pons at Jean Asis ay umiskor ng tig-pito para sa walang talo na Lady Tamaraws habang hinihintay ang magiging kalaban sa uupo na No. 2 seed sa Pool B sa susunod na round.

Nagpaulan ang FEU ng 41 attack points at sinamantala ang hindi magandang pagtanggap ng Lady Pirates para maipasok ang walong ace sa 73 minutong laban.

Si Ashley Muchillas ay may limang puntos habang sina Angelica Cruz, Joan De Guzman at Marinel Sagayno ay nagdagdag ng tig-apat para sa NCAA Season 99 third placer Lyceum, na natapos na walang panalo. Unang nakaranas ang Lady Pirates ng four-set loss sa USPF nitong Huwebes.

Sinungkit naman ng National University ang isang silya sa quarterfinals matapos durugin ang Xavier University-Northern Mindanao, 25-15, 25-13, 25-13, para kumpletuhin ang malinis na karta sa Pool A.

Halos hindi pinagpawisan ang Lady Bulldogs sa pag-angkin ng kanilang ikalawang sunod na panalo sa kabila na hindi naglaro ang karamihan sa mga beterano kabilang ang mga miyembro ng Alas Pilipinas na sina Bella Belen at Arah Panique.

Inasikaso nina Aishat Bello at Vange Alinsug ang trabaho sa pangunguna sa balanseng opensa ng NU para umakyat sa knockout quarters ng torneo na suportado ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner, Team Rebel Sports at Mikasa laban sa University of Southern Philippines Foundation ngayon sa parehong venue.

Tumapos si Bello na may siyam na puntos kabilang ang apat na ace habang nagdagdag si Alinsug ng walong puntos mula sa anim na kills at dalawang blocks para sa NU, na ipinanapahinga rin ang main setter na sina Lams Lamina at Sheena Toring.

“Masaya po at nanalo kahit wala ang mga senior players, but we saw complacency in their performance. Sakit pa rin ng team namin na magkaroon ng tendency na mag-relax kapag alam nila na medyo under skilled ‘yung kalaban, that’s what I told them. That’s not good for me,” sabi ni NU head coach Norman Miguel. (Lito Oredo)