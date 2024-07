Kristine mas maganda raw kay Marian

Marami na namang netizen ang nataranta sa latest photo ni Kristine Hermosa-Sotto na pinost ng kaibigan naming celebrity hairstylist na si RJ dela Cruz sa Instagram.

Actually, napakasimple lang ng makeup ni Tin at parang blinower nga lang ang buhok niya sa viral photo, pero nagmumura ang ganda niya!

Marami ang gandang-ganda kay Kristine, dyosa pa rin daw ang alindog nito. Parang dalaga pa rin daw at hindi nilipasan ng mga taon.

“Walang kupas na kagandahan.”

“Bawal ang tumanda ang beauty ni Kristine!”

“GRABE!!!! Gandaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

May netizen pa na aminadong team Kristine na tila nasa mood mang-away ng ibang fan group. Todo compare kasi siya sa ganda ni Kristine sa ibang aktres.

Narito ang maanghang na komento ng palabang netizen sa IG na tinag pa ang idolo niya, “Yung akala nila si Marian Rivera na ang pinakamaganda, buhay na buhay pa po si Kristine Hermosa kaya wag masyadong assuming ang fans niya ha. P.S. saka na kayo mag claim pag kumupas na ang beauty ni Ganda @khsotto.”

Habang sinusulat ito ay wala pang komento ang fans ni Marian. For sure, hindi sila papayag na hindi magbigay ng comments para ipagtanggol ang Kapuso Primetime Queen. Palaban din kasi sila sa socmed.

Actually, magkaiba ang beauty ng mga asawa ni Oyo Sotto at Dingdong Dantes. Yes, pareho silang tisay pero may kanya-kanya silang unique quality na sila lang ang meron. Pareho silang maganda at hindi na dapat ikumpara sa isa’t isa at ‘wag na sanang makipag-away pa sa online world.