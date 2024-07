Julia Coronel malaki papel sa Highrisers

IGINIIT ng Galeries Tower Highrisers na palaban na sila sa Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference matapos masikwat sa kauna-unahang Rookie Draft sina dating La Salle ace at Alas Pilipinas playmaker Julia Coronel, dating UP standout Jewel Encarnacion, Arellano stalwart Dodee Batindaan at mula University of San Jose-Recoletos na si Danivah Aying.

Ang spotlight, gayunpaman, ay inaasahang magtutuon kay Coronel, na hahalili sa panimulang setter role mula kay Fhen Emnas sa sandaling matapos niya ang kanyang mga tungkulin sa pambansang koponan.

“Iyon, hindi ako sigurado. But for the meantime, since national team season naman, I’m really hoping to prioritize my duties as a national team player,” sabi ni Coronel nang tanungin siya tungkol sa status niya para sa Reinforced Conference.

Ang 5-foot-9 setter ay nagpahayag ng kanyang lubos na pasasalamat sa Galeries Tower para sa pagkuha ng pagkakataon sa kanya.

“I would say I’m very thankful dahil pagdating sa draft na ito, hindi ko talaga alam kung sino ang pipili sa akin. And now that I know, I’m just really happy with the team I’m in, and as I said, I’m willing to contribute to the team’s success,” sabi ni Coronel.

Matapos mawala ang beteranong outside hitter na si Shola Alvarez at middle blocker Julia Ipac sa Capital1 Solar Spikers noong off-season, pinunan ng Galeries Tower ang kawalan sa pamamagitan ng pagpili kina Encarnacion at Batindaan.

Nakuha rin ng Highrisers ang isa sa pinakamalaking sorpresa sa makasaysayang draft sa pamamagitan ng paghuli kay Aying sa ika-23 overall pick – ang huling pagpili sa gabi. Si Aying, ang anak ng dating PBA player na si Danilo, ang nag-iisang player na na-draft mula sa labas ng UAAP at NCAA leagues.

Samantala, nakatakdang harapin ng Galeries Tower ang NXLed sa alas-2 ng hapon sa pagbubukas ng triple-bill, simula sa mid-season conference ng liga na inorganisa ng Sports Vision sa Martes (Hulyo 16).

Susubukan naman ng Chery Tiggo ang katapangan ng Farm Fresh sa alas-4 habang tapatang Creamline at PLDT sa 6pm. (Lito Oredo)