Jayson Mama nasungkit WBF International belt

MULING nakahawak ng korona si Jayson “Smasher” Mama matapos mapagwagian ang World Boxing Federation (WBF) International super flyweight title kontra Carlo Demecillo sa pamamagitan ng 10-round unanimous decision win, Huwebes ng gabi, sa Sunken Arena Covered Ground, Malungon Sarangani Province.

Pinaboran ng tatlong hurado ang Sanman Boxing Promotions boxer sa iskor na 98-92 upang makuha ang kanyang ika-20 panalo laban sa isang talo kasama ang 10 panalo mula sa knockouts, habang lumagpak naman sa 17-9-2 at 10 KOs ang Cebuano native na si Demecillo.

“I felt good tonight. I’m happy with the win, I’m ready for a bigger fight next,” pahayag ni Mama na minsang nabigong makuha ang world title kontra kay Sunny “Showtime” Edwards noong Disyembre 11, 2021 sa Coca Cola Arena sa Dubai, United Arab Emirates.

Ito ang ika-apat na sunod na panalo ng 5-foot-4 na tubong General Santos City matapos sundan ang mga panalo mula kina Ramel Antaran, Crimson Omayao at kay dating three-time World challenger Robert “Inggo” Paradero. (Gerard Arce)