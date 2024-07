Jaylen Brown nagpasaring sa shoe brand, Team USA

WALANG duda, maangas ang 2023-24 season ni Jaylen Brown sa Boston.

Siya ang itinanghal na Eastern Conference Finals MVP at NBA Finals MVP nang tulungan ang Celtcis sa unang championship sapol noong 2008.

Nang pirmahan ni Brown ang $304 million contract extension sa Boston, siya ang naging highest-paid player sa league history.

Sa kabila ng makulay na season, inisnab si Brown ng USA Basketball at hindi binigyan ng spot sa Team USA na sasabak sa Paris Olympics.

Wala siya sa initial cut na tinipon sa Las Vegas. Nang mangayaw si Kawhi Leonard, hindi rin tinawag si Brown. Sa halip, ang teammate niyang si Derrick White ang pinapunta sa training camp palit kay Leonard.

Tatlong Celtics ang nasa roster ng Americans, kasama sina Jayson Tatum at Jrue Holiday.

Nag-post sa X si Brown ng tatlong emojis na may magnifying lens, sinundan niya ng “(Nike) this what we doing?”

Outfitter ng Team USA ang Nike na hindi makasundo ni Brown. Parang ipinaparating niya na ang sporting giant ang dahilan kaya wala siya sa roster.

“You’ve got 12 spots. You have to build a team,” sagot ni USA Basketball managing director Grant Hill.

“The resonsibility that I have is to put together a team, and a team that complements each other, a team that fits, a team that will give us the best opportunity for success.” (Vladi Eduarte)