Janine Gutierrez, Jericho Rosales spotted sa museum!

For reel o for real? ‘Yan ang tanong ng mga utaw sa mga kumakalat na videos online nina Jericho Rosales at Janine Gutierrez!

Tampok nga kasi sa trending video na magkasama habang naglalakad-lakad ang dalawa sa isang museum.

Pang-uurot ng ilan, baka raw may namamagitan sa dalawa behind the scenes at na-trip-an nilang mag-museum date. Ang bongga!

Pinusuan naman ng mga utaw ang nasabing video at asadong-asado nga rin ang iba dahil sey nila, may chemistry naman ang dalawa at bagay na bagay kung sakaling totohanan ang relasyon ng mga ito.

Pero may ilan din namang nagtaka dahil kamakailan nga lang ay na-link din si Jericho kay Kathryn Bernardo at ang tanong nga nila, hindi raw ba umubra si Jericho kay Kath kaya kay Janine naman? Kalurky, ha!

Kanya-kanyang comment naman ang mga netizen at ito ang ilan sa kanilang mga hanash:

@Bakuman Jd: “OMG.. single sila both dba? hiwalay na ata si echo.”

@ging: “Totoo bagay din go echo & janine kung san man mapunta ang friendship nyo.”

@Lina: “Bagay naman sila at pareho naman single.”

Marami naman din ang nagsabing baka for promo lang daw ito or isang publicity stunt dahil may upcoming serye nga ang dalawa na magmamarka nga rin ng pagbabalik TV ni Jericho matapos ang anim na taon nitong hiatus.

Kahit hati nga ang opinyon ng mga utaw sa dalawa ay hindi naman natin maitatanggi na pareho silang talentado at magaling when it comes to their craft, no! Bonus na lang siguro kung magkatuluyan sila.

‘Yun na! (Carl Balasa)