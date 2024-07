Maraming website ng gobyerno ang walang seguridad kaya madaling mapasok ng mga cybercriminal, ayon pre-SONA report ni Department of Information and Communications Technology (DICT) Secretary John Ivan Uy kaugnay sa sitwasyon ng cybersecurity ng bansa.

Sabi ni Uy, inabisuhan na nila ang mga ahensiya ng gobyerno para ayusin ang kanilang cybersecurity ngunit hindi sumunod ang iba at walang ginawang aksyon.

“There are more than 400 government websites na kung sino-sino lang ang gumawa noon. Wala pa ang DICT ay mayroong ng websites na `yan without cybersecurity in mind, basta makagawa lang ng website, so nagkaroon ng opportunity ang mga hacker, cybercriminals dahil walang proteksiyon,” pahayag ni Uy.

Dahil maraming tanggapan ang ayaw sumunod, sinabi ng kalihim na babalangkas ang DICT ng alituntunin at mga rekomendasyon na magpapataw ng administrative sanction o multa sa mga ahensiya ng gobyerno na hindi gumagawa ng paraan para protektahan ang kanilang website.

“Kung na-inform sila at walang ginawang remedyo within a certain period eh we will have to impose maybe some penalties or administrative sanction,” dagdag ni Uy. (Aileen Taliping)