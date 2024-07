‘Di nagsalita sa love life: Barbie Imperial blooming dahil iwas daw sa sugar

Sina Barbie Imperial at Sue Ramirez ang mga bida sa ‘How To Slay A Nepo Baby’ ng Viva Films.

Absent sa presscon si Sue dahil masama raw ang pakiramdam.

Tanong tuloy ng entertainment press, bloggers na um-attend a presscon, umiiwas daw ba si Sue na matanong tungkol sa tsikang pinaplano na nila ni Mayor Javi Benitez ang kanilang kasal?

Well…

Si Barbie naman at ang ibang cast, pati ang direktor niloang si Rod Marmol, ay nasa presscon.

Si Barbie nga sa dulo ng presscon ay nagpasalamat sa lahat, na kahit kinakabahan daw siya sa mga itatanong sa kanya, ay naging very nice raw sa kanya ang entertainment press, bloggers. Na hindi nga siya inintriga tungkol sa kanyang love life.

Eh siyempre, may mga gusto nga kasing usisahin si Barbie tungkol sa tsika sa kanilang dalawa ni Richard Gutierrez, ha!

Anyway, sa presscon, nausisa si Barbie dahil ang ganda, blooming niya. Ano raw ba ang sikreto?

Sabi naman ni Barbie, ang isang beauty clinic ang dahilan ng pagiging beautiful, blooming niya. Palagi nga raw siyang nagpupunta roon.

Isa pa raw, iwas siya sa sugar. Pati nga regular rice, iniiwasan na rin niya. Shiratake rice raw ang kinakain niya.

“Hindi po ako nag-i-endorse ng Shiratake rice, pero effective po kasi siya kasi sini-share ko,” tsika ni Barbie.

After nga pala ng presscon, dinumog si Barbie ng mga gustong mainterbyu pa siya, pero nagmamadali na ang Kapamilya actress kaya wala na siyang napagbigyan.

In fairness, ang Star Magic handler ni Barbie na si Love Capulong ay nagpasabi na sa mga taga-Viva Films na may commitment sila ng 2:30pm kaya nagmadali na talagang umalis ang bida ng ‘How To Slay A Nepo Baby’.

Oo nga pala, sa July 31 na ipapalabas sa mga sinehan ang pelikula nina Barbie, Sue.

‘Yun na!