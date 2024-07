Bobby Yan ‘di pinagbabawal pagbisita sa puntod ng kapatid

Nag-react si Bobby Yan sa naging trend sa TikTok tungkol sa namayapa niyang kapatid na si Rico Yan.

Matatandaang namatay si Rico noong March 29, 2002 sa edad na 22 dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis.

Kahit nga 22 years o one generation na ang nakaraan nang pumanaw ang aktor ay usap-usapan pa rin sa online world ang buhay at ang maaga nitong kamatayan.

Uso kasi ngayon sa mga Gen Z na mag-upload at mag-react sa mga dating videos, photos, projects, at interview ng mga namayapang aktor sa TikTok app.

May ilan pa ngang Gen Z fans ang pumupunta sa puntod nito sa Manila Memorial Park at may isa pa ngang nag-viral dahil todo iyak nang dumalaw ito sa puntod ng aktor.

Sa palitan nila ng messages ni ABS-CBN Integrated News Entertainment Correspondent MJ Felipe, sinabi ni Bobby na, “Nothing to be concerned about, for now,” ang pagdalaw ng ilang Gen Z fans sa puntod ni Rico.

Dagdag pa niya, “We welcome po anyone from anywhere. We have visitors from abroad visit Rico’s tomb and there are visitors weekly since 22 years ago.”

‘Yun na!