Magkakaroon ng paliparan sa Baler, Aurora upang palakasin ang turismo at umunlad ang kabuhayan ng mga tao.

Ito ang ibinalita ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Baler sa kanyang pagbisita Biyernes ng umaga, Hulyo 12, para maghatid ng tulong ng gobyerno sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya ng mga ito na naapektuhan ng nagdaang El Niño.

Sinabi ng Pangulo na binabalangkas na ang Baler Airport Development Project upang mas maraming turista ang bibisita sa lalawigan.

Naayos na aniya ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang pagbili sa mga lupa na kailangan para sa itatayong paliparan at sa Agosto nakatakdang ilabas ang pondo para sa mga may-ari ng lupa na madadaanan ng proyekto at upang masimulan na ang konstruksiyon ng paliparan.

“Patuloy ang pagbalangkas natin sa paggawa ng Baler Airport Development Project. Mahalaga ito upang maaari ng makatanggap ng mas malalaking eroplano at dumami ang pasahero na kayang pagsilbihan,” wika ng Pangulo.

Kapag natapos aniya ang proyekto ay susunod ang pagpapatayo ng Passenger Terminal Building. (Aileen Taliping)