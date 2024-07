Inalarma ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at Gokongwei Group ang publiko laban sa “Tesler Code” at “Momentum Capital” na parehong ginagamit ang pangalan at imahe ng kanilang mga opisyal para mag-endorso diumano ng cryptocurrency investments at projects.

Sabi ng BSP, ginamitan ng artificial intelligence ang imahe ni BSP Governor Eli Remolona Jr. para gumawa ng content na nagkakalat ng maling impormasyon tulad ng paghikayat umano ng BSP sa “Tesler Code” at iba pang cryptocurrency project.

Sa isang pahayag, nilinaw ng BSP na hindi nag-eendorso si Remolona ng cryptocurrency investment at project.

Samantala, naglabas din ng babala ang Gokongwei Group laban sa gumagamit ng pangalan ni JG Summit president at chief executive officer Lance Gokongwei para manghikayat sa mga taong na mag-invest sa cryptocurrency project tulad ng “Momentum Capital” program.

Sabi ng Gokongwei Group, walang kinalaman ang president/CEO nito sa naturang programa at gumagawa na ng hakbang ang kompanya para ihinto ang pagkalat ng mga nasabing advertisement na pekeng impormasyon ang kinakalat.

“We strongly urge everyone not to engage with suspicious platforms and to properly scrutinize web pages and links at all times,” sabi ng Gokongwei Group sa pahayag. (Eileen Mencias)