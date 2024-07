Axel Inigo, Warren Bonifacio kuminang sa Pasay Voyagers

NAGTAMBALAN sina Axel Inigo at Warren Bonifacio upang dalhin sa ika-10 panalo ang Pasay Voyagers nang buhusan ng yelo ang Pangasinan Heatwaves 83-75 sa main game ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa Cuneta Astrodome sa Pasay City, Huwebes ng gabi.

Magkahiwalay na importanteng tres ang kinana ni Inigo na nagdala sa Pasay sa mas kumportableng kalamangan sa mahigit anim para dalhin sa ikatlong sunod na panalo ang Voyagers upang tumapos sa 17 puntos sa 5-of-9 sa tres kasama ang limang assists at tatlong rebounds, habang nanguna naman sa iskoring ang dating Mapua University Cardinals big man na si Bonifacio sa 20 puntos, siyam na boards at tigatlong assists at blocks.

Kumana naman ang mga magpapa-draft sa PBA na sina Ralph Robin at JP Maguilano ng tig-12 puntos para sa Pangasinan na nasunog sa dalawang sunod na pagkatalo at bumagsak sa 6-11 rekord.

Tinapakan naman ng husto ng Marikina Shoemasters ang Bicolandia Oragons pamamagitan ng 120-93 panalo kasunod ng impresibong laro ni Eric Joseph Pili (28 points) at Migs Corteza (23 markers) sa pambungad na laro. (Gerard Arce)