2 tulak timbog sa P10.8M drug bust

HIMAS-REHAS ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga habang nasa P10.8 milyon halaga ng umano’y shabu ang nakumpiska mula sa mga ito sa ikinasang buy-bust operation ng mga tauhan ng Philippine National Police – Drug Enforcement Group (PDEG) kahapon nang madaling-araw sa Pasay City.

Tinukoy ni PDEG Director Police Brig. Gen. Eleazar Matta ang mga suspek na isang 23-anyos na lalaki at isang 29-anyos na babae na kapwa taga-Promise Land, Barangay 201, Pasay City.

Ayon kay Matta, ikinasa ng mga tauhan ng Special Operations Unit NCR, Intelligence and Foreign Liaison Division­ ng PDEG ang buy-bust operation bandang alas-2:30 nang madaling-araw sa nasabing lugar.

Matapos na magpalitan ng ilegal na droga at buy-bust money ang police poseur buyer at mga suspek, agad na pinalibutan ang mga ito at dinakip.

Nakuha sa mga suspek ang nasa 1.04 kilo ng pinaniniwalaang shabu at 600 gramo ng ketamine na nagkakahalaga ng P10.8 milyon gayundin ang isang timbangan at isang glock 40 na baril at mga bala nito.

Kasalukuyang nakakulong ang mga suspek sa PDEG SOU sa Taguig City habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga ito. (Edwin Balasa)