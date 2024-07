2 galamay ng criminal group tigok, 4 pulis sugatan

DALAWANG galamay ng isang criminal group ang bumulagta habang apat na miyemro ng Manila Police District (MPD) ang sugatan nang manlaban ang mga una at mauwi sa engkuwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa mga ito sa Tondo, Maynila noong Huwebes nang gabi.

Kinilala ang isa sa mga tumimbuwang na suspek na si Archie Juco, alyas ‘RJ’, nasa hustong edad, residente sa Pinoy St. Barangay 145, Zone 12, Balut, Tondo, Maynila, at isang alyas ‘Macmac’, kapwa miyembro ng Alcantara criminal group.

Samantala, nakaratay sa Chinese General Hospital (CGH) sina Police Lt. Col. John Guiagui, na tinamaan sa kamay; PMaj. Emmark Dave Apostol, nasugatan sa hita; PMSg. Julius Omolon at PCpl. Keith Paul Valdez na kapwa tinamaan ng bala sa katawan.

Ayon kay Police Major Dennis Turla, hepe ng MPD-homicide section, nangyari ang insidente sa nasabing lugar bandang alas-10:40 nang gabi.

Aniya, nagtungo ang mga tauhan ng Special Mayor’s Reaction Team (SMaRT), District Intelligence and Operation Unit (DIOU) at Police Station 1 sa bahay ni Juco para isilbi ang arrest warrant na inisyu niManila RTC Presiding Judge Cirile Maduro Foja ng Branch 6 na may petsang Marso 18, 2024.

Nakita umano ng girlfriend ni Juco ang pagdating ng mga pulis kaya agad itong tumakbo pauwi sa bahay, isinara ang pinto at saka inalarma si Juco para tumakas.

Dito dumating ang mga awtoridad pero sa halip na sumuko, nagpaputok sina Juco at Macmac na ginantihan ng mga awtoridad.

Hinagisan din ni Juco ng granadang wala ng pin ang mga pulis pero hindi ito sumabog.

Ayon sa pulisya, sangkot ang mga suspek sa ilang kaso ng pagpatay sa Maynila, gayundin sa mga insidente ng carnapping, illegal drugs at gun for hire.

May mga warrant of arrest din ang mga ito sa iba pang mga kaso.

Natunton ng mga awtoridad ang kinaroroonan ng mga suspek base sa natanggap nitong impormasyon na nakita sina Juco sa bahay nito.

Samantala, pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., ang paggawad ng Medalyang Kagitingan sa mga sugatang pulis kahapon nang umaga. (Juliet de Loza-Cudia)