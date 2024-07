NAGBIGAY ng go-signal ang Vatican para siyasatin ang isang Pinay catechist para maging santo.

Ibinigay ni Archbishop Charles John Brown, apostolic nuncio sa Pilipinas, ang desisyon ng Dicastery of the Causes of Saints kay Archbishop Pasig Bishop Mylo Hubert Vergara para sa posibilidad ng beatification at canonization ni Laureana Franco, na kilala bilang ‘Ka Luring’.

Iniwan ni Ka Luring ang kanyang trabaho sa Philippine Air Force para maging katekista. Naglingkod siya sa iba’t ibang pampublikong paaralan.

Tubong Hagonoy sa Taguig, siya ang unang babaeng lay minister sa Archdiocese ng Manila.

Ayon sa maikling dokumentaryo mula sa Diyosesis ng Pasig, tinangka ni Ka Luring na maging madre pero hindi ito natuloy dahil sa pagkakasakit.

Noong 1990, ginawaran siya ng Pro Ecclesia et Pontifice, ang pinakamataas na pagkilala ng Santo Papa na ibinigay sa isang layko. Namatay siya noong 2011 matapos labanan ang cancer. (Vincent ­Pagaduan)