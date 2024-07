Unibersidad sa Batangas binulabog ng bomb threat

BINULABOG ng bomb threat ang isang unibersidad sa Batangas City noong Miyerkoles.

Ayon sa report ng Batangas City Police, bandang alas-7:30 nang umaga nang i-report sa kanila ng pamunuan ng Batangas State University Alangilan Campus sa Barangay Alangilan ang bantang pagpapasa­bog sa kanilang eskuwelahan.

Natanggap ni Vice Chancellor for Administration and Finance Myrna Coliat ang banta mula sa email address na bsuwarning@gmail.com na sinasabing may bombang itinanim sa campus.

Agad nagsagawa ng ocular inspection ang ang mga tauhan ng Batangas Police Provincial Office-Explosive Ordnance Disposal and Canine Group pero negatibo ang resulta.

Samantala, pinayuhan ng pulisya ang publiko na alalaha­nin ang acronym na ‘STRONG’ na ibig sabihin ay Stay Calm, Take Precautions, Report any information, Observe any suspicious person, Neutralize all rumors, at Get back to normal routine sa oras ng ganitong sitwasyon.

Pinaalalahanan din ng mga awtoridad ang publiko na huwag basta galawin ang mga inaabandonang lalag­yan o bag sa paligid at i-report agad ito sa pulisya para sa tamang aksiyon. (Ronilo ­Dagos)