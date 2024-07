INAMIN ng Philippine National Police (PNP) na may mga natatanggap silang tawag at nagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan umano ng puganteng si Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader na si Pastor Apollo Quiboloy.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo na malaki ang naitulong ng inilabas na P10 milyong pabuya para madakip si Quiboloy.

Aniya, biniberipika nila ang lahat ng ito dahil may ilan din na nais lang guluhin at lituhin ang pulisya.

Sa ngayon ay pinag-aaralan din aniya ng PNP na maglabas ng sarili nilang pondo para idagdag sa reward money.

Nauna nang sinabi ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr. na nag-ambagan ang kanyang mga kaibigan para makakalap ng P10 mil­yon na magiging pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon upang matunton at madakip si Quiboloy na may kasong Qualified Human Trafficking at Child and Sexual Abuse. (Edwin Balasa)