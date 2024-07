‘Thank you and sorry’: Joshua Garcia, Julia Barretto muntik magkaiyakan sa presscon

Muntik magkaiyakan sina Joshua Garcia at Julia Barretto, sa tanong sa kanila tungkol sa kung ano ang ‘ipagpapasalamat’ at ihihingi ng ‘tawad’ nila sa isa’t isa.

“Nagawa na namin `yan dati,” hirit ni Julia.

“Thank you and sorry,” sey ni Joshua.

Pero, ilang minuto muna ang dumaan bago sumagot ulit si Joshua. Na napatayo muna, lalo na noong patugtugin ang theme song ng movie nilang ‘Un/Happy For You’, ang ‘Paubaya’ ni Moira dela Torre.

“Ikaw na muna,” biglang sabi ni Joshua kay Julia.

“Ako, thank you na… Bakit kayo ganito? Tapos na naming ginawa ito dati,” hirit ni Julia, na medyo emotional.

“Ako na lang… Thank you Julia, for being open. Kasi, alam kong hindi ako mag-isa sa journey ko na `yon, kasi ‘pag may mga araw na down ako, ina-assure mo ako, na nandiyan ka para alalayan ako. Thank you dahil generous ka sa akting na binibigay mo, hindi ka madamot,” saad ni Joshua.

“And wala akong dapat ika-sorry. ‘Yun lang…,” dugtong pa ni Joshua.

“Ahhhmmmm, kasi…,” hirit ni Julia na parang paiyak na, gumagaralgal ang boses.

“Joke lang. Relax. Hahahaha! There’s no show for today!

“Thank you Josh, because naramdaman ko na sa buong time na sinu-shoot natin ito, inalalayan mo talaga ako. Kilala mo ako, alam mo kapag medyo kinakabahan ako sa eksena. Kapag medyo parang ‘yung energy ko nagbabago,” sey ni Julia.

“Thank you because, ganun din, you’re always open kung okey ako. And you’re always finding ways to make sure na everything and everyone on the set na okey kaming lahat. Hindi lang ako, everyone sa set.

“And thank you, ikaw rin, naging open ka to this idea of working together again. Thank you for being open and being so generous and honest.

“And ‘yung sorry…? Ahhhh….

“Mapapanood niyo naman sa movie. Okey na `yon, kasi nagawa na namin `yon dati,” dugtong na pahayag ni Julia.

Well, marami nga raw tanong na masasagot sa ‘Un/Happy For You’ na mapapanood sa Agosto 14 sa mga sinehan.

At happy nga sila na sa trailer pa lang ng pelikula ay umani na raw ng 23 milyon views sa iba’t ibang digital platforms sa loob ng walong araw.

Ano nga ba ang sagot sa mga tanong na…

“Masaya bang balikan? Dapat bang balikan? Delulu pang balikan? Masarap bang balikan? ‘Di na dapat balikan? Paano nga ba babalikan?”

Iyakan galore na naman, ha!