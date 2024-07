Nilinaw ni Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) chairman at CEO Alejandro Tengco na hindi nag-lobby si dating Presidential Spokesperson Harry Roque para bigyan ng lisensiya ang sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) hub sa Porac, Pampanga.

“Hindi naman po siya nag lobby. Gaya ng sinabi ko kanina, siya po ay may sinamahan na isang kliyente niya. Siya naman po ay isa nang abugado na ngayon. wala naman po sigurong masama na ang isang abugado ay magsama ng isang kliyente,” pahayag ni Tengco sa ambush interview ng mga reporter matapos ang pagdinig ng Senate Committee on Women noong Miyerkoles, Hulyo 10.

Sa nasabing pagdinig, sinabi ni Tengco na nagtungo sa kanyang tanggapan si Roque noong Hulyo 26, 2023 para humingi ng tulong tungkol sa isyung pinansiyal ng Lucky South 99, isang Pogo hub sa Porac, Pampanga.

Sabi ni Tengco kasama ni Roque isang Cassandra Lee Ong, ang authorized representative ng Lucky South 99 na may problema arrears sa Pagcor na nagkakahalaga ng $500,000 [P29.3 milyon] at ipinagkatiwala niya [Ong] ang pagbabayad kay dating Technology and Resource Center director general Dennis Cunanan subalit hindi naman ibinayad ng huli. (Dindo Matining)